مقتل جندي تركي في هجوم لحزب العمال الكردستاني

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قالت مصادر أمنية تركية أن جنديا لقى حتفه في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )صباح اليوم الجمعة بولاية إيغدير شرقي البلاد.
وقالت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية ، إن "مسلحي منظمة (بي كيه كيه )الإرهابية نفذوا هجومًا ضد القوات التركية صباح الجمعة، في ديلوجو في ولايةايغدير الواقعة على الحدود بين تركيا وإيران.
وأشارت المصادر إلى مقتل عسكري وإصابة آخر جراء الهجوم الذي استخدم فيها "الإرهابيون" متفجرات بدائية الصنع .
وتابعت المصادر أن القوات التركية عملياتها في المنطقة ضد المنظمة الإرهابية.
ويشن حزب العمال الكردستاني ، المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ،حملة إرهابية ضد تركيا منذ أكثر من 30 عامًا ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40الف شخص ، بمن فيهم النساء والأطفال،بحسب الأناضول .
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