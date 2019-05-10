توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، أن هناك الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات (نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة،كذلك على منطقتى الرياض والشرقية) كما يتوقع تأثير العوالق الترابية على اجزاء من وسط وشرق المملكة .
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحرمتوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.