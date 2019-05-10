حبس كويتى وبراءة مصرى من تهمة الدعوة للانضمام لـ"داعش" بالكويت

قضت محكمة التمييز الكويتية، بتأييد حكم محكمة الاستئناف، بحبس كويتى 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة مصرى وآخر (من غير محددى الجنسية)، من تهمة الدعوة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بحبس المتهم الكويتى 10 سنوات، والمتهمين المصري والآخر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما؛ بعد أن وجهت لهم تهم تأييد ودعم تنظيم "داعش" الإرهابي"، وتوزيع منشورات على عدد من المساجد، تدعو للانضمام إلى التنظيم الإرهابى، وكذلك قلب نظام الحكم في الكويت والخروج على ولاة الأمر.
وقد قامت الأجهزة الأمنية المعنية بترحيل المتهم الكويتى إلى السجن المركزي لتنفيذ العقوبة، فيما قامت ببدء إجراءات الإفراج عن الاثنين الآخرين، تنفيذًا لحكم محكمة التمييز الكويتية.
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