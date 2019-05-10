تعليق توزيع المساعدات الغذائية جنوب إدلب

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق توزيع المساعدات الغذائية خلال اليومين الماضيين لنحو 47 ألفا و500 سوري في مناطق سراقب وجسر الشغور ومعرة النعمان ونبل بجنوب إدلب شمال سوريا؛ بسبب انعدام الأمن.

وقال هيرفيه فيرهوسيل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - إن البرنامج رغم ذلك يواصل الاستجابة بتوزيع وجبات غذائية جاهزة ووجبات ساخنة، حين يسمح الوضع الأمني بذلك، لافتا إلى أن موظفي الجهات الشريكة للبرنامج في تلك المنطقة قد تم تعليق عملهم بسبب الأوضاع الأمنية في اليومين الماضيين.

وأشار إلى أنه في حال استمر تدهور الوضع في الشمال الغربي من سوريا فإن المنظمة على استعداد للاستجابة الإنسانية من خلال مخزوناتها الاستراتيجية من المواد الغذائية الجاهزة للأكل، وكذلك من الحصص الغذائية وإمدادات التغذية المخزنة من قبل داخل محافظة إدلب.

ودعا المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي جميع أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين بأي ثمن واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.