لم يُستدل على جنسيته.. القصة الكاملة لـ متحرش القصيبي بالسعودية

أثارت حادثة تحرش في السعودية، غضبا واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم تداول مقطع فيديو صورته فتيات داخل سيارة إحداهن، لمتحرش يحاول الدخول إليهن داخل السيارة، بقرية القصيبي شرق المملكة.

ووفقاً لنشطاء سعوديون علّقوا على المقطع المتداول، فإن الشاب هدد الفتيات مالم يفتحن له باب السيارة، وهو ما لم يتم، إذ بقيت الفتيات داخل سيارتهن بينما وثقت إحداهن ما قام به المتحرش.

ويظهر في الفيديو الذي يقول نشطاء سعوديون إنه صُوِرَ في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة، وهي منطقة تجارية معروفة بشوارعها ومتاجرها ومطاعمها وفنادقها، الشاب وهو يطرق نافذة السيارة على الفتيات ويخرج لسانه في حركات تحرش كما يبدو.

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ولم تتضح جنسية أي من طرفي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة كثيرة، حيث طالب السعوديين الجهات الأمنية المُختصة بسرعة القبض على المتحرش، فضلاً عن تأكيد عدد من المغردين على هوية طرفى الحادث، لافتين إلى كونهم سعوديين.

من جانبه، وجه النائب العام بسرعة القبض على شاب ظهر في فيديو متداول يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.

وبدأت السعودية العام الماضي بتطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن فرض عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، وذلك بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقرار نظام صارم لردع المتحرشين.