مكافحة التحرش.. النائب العام السعودى يوجه بالقبض على "متحرش القصيبي"

وجه النائب العام بسرعة القبض على شاب ظهر في فيديو متداول يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.

جاء ذلك بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها.

أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام.

وكان مغردون قد تداولوا الفيديو، مشيرين إلى أنه تم تصويره في قرية القصيبي بالخبر شرق المملكة.