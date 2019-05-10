قرقاش : تحليلات الجزيرة وTRT العربية تصدر من غرفة مشتركة

أنتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش التحليلات الصحفية الصادر عن قناتي الجزيرة القطرية وTRT التركية الناطقة بالعربية . وقال قرقاش في تغريدة رصدها موقع (الخليج 365)، "يبدو وكأن أخبار وتحليلات قناة "الجزيرة" وTRT العربية تصدر من غرفة تحرير مشتركة".

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