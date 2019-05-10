شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء العالمي» يعلق المساعدات في جنوب أدلب لأسباب أمنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جنيف)أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية لنحو 50 ألف شخص في جنوب إدلب بسبب سوء الأوضاع الأمنية ودمار البنية التحتية المدنية وتهجير موظفي الإغاثة، وتشمل المنطقة التي توقفت فيها إمدادات الطعام سراقب وعش الشغور ومعرة النعمان وكفر نوبول.
وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل إن «البرنامج يواصل تقديم الحصص الغذائية حيث يسمح الوضع الأمني بذلك، ويساعد أكثر من 3 ملايين شخص كل شهر في سورية رغم التحديات».
ودعا البرنامج إلى وقف التصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
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