السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة الميليشيات الحوثية استهدفت امس مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة بقذيفة مدفع عيار 23 ملم، مما تسبب في ألحاق أضرار بصوامع الدقيق، كثاني استهداف للصوامع بعد الذي تم في يناير الماضي بقذائف هاون أدت الى احتراق واتلاف كميات من القمح، وأصدر حينها في 7 فبراير منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة "مارك لوكوك" بياناً أدان فيه الميليشيات بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لمطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.



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كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تستهدف مطاحن البحر الأحمر للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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