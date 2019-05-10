ضمن نظام "الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء "الكفيل"

إيمان حنا
تتجه المملكة العربية السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى، والذى يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وفقا لـ"عكاظ"، وقد أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.
مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
ويمنح النظام الجديد المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار...
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