الرئاسة الفرنسية: مقتل جنديين خلال عملية تحرير رهائن في بوركينا فاسو

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ عن "مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية تحرير رهائن أفرج فيها عن أميركي وكوري وفرنسيَين في ​بوركينا فاسو​"، مشيرة الى أن العملية العسكرية نُفّذت ليلا لتحرير السائحين الفرنسيين باتريك بيك ولوران لاسيمويا، اللذين فقد اثرهما في حديقة بندجاري الوطنية في الأول من ايار.

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