رويترز: سلطات الصين توجه اتهامات رسمية ضد رئيس الإنتربول السابق

أفادت وكالة "رويترز" أن "​السلطات الصينية​ وجهت اتهامات رسمية ضد رئيس الإنتربول السابق مينغ هونغوي". يذكر أن جهاز الرقابة التأديبية في ​الحزب الشيوعي​ الصيني الحاكم اتهم في السابق هونغوي بارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق نظام الحزب الداخلي. وهونغوي الذي تم فصله في تشرين الأول، حظي لدى اختفائه من مقر منظمة ​الشرطة​ الدولية أواخر أيلول بتغطية واسعة، من الحزب الشيوعي الصيني ومنع من تولي أي منصب عام، كما ذكرت اللجنة التأديبية المركزية للحزب في ختام تحقيق.

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