الخارجية الصينية: لا نملك معلومات حول الصواريخ التي اختبرتها كوريا الشمالية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غين شوانغ أن "الصين ليس لديها حاليا معلومات عن نوع وطبيعة الصواريخ التي تم إطلاقها في ​كوريا الشمالية​".

وأكد غين شوانغ، في مؤتمر صحفي، "أننا لقد لاحظنا الرسائل ذات الصلة. أما بالنسبة للإطلاق الصاروخي في كوريا الشمالية، فليس لدينا معلومات في الوقت الحالي. لقد قلت إنه ​صاروخ باليستي​، وليس لدينا معلومات مفصلة حول هذا الموضوع بعد".

وأعرب المتحدث الصيني عن أمله في أن تواصل جميع الأطراف الالتزام بالحوار وأن تبذل جهودا نشطه من أجل التوصل إلى حل سياسي لمشكله شبه ​الجزيرة​ الكورية.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في ثاني إطلاق من نوعه خلال أقل من أسبوع في حين أعلنت ​الولايات المتحدة​ أنها احتجزت ​سفينة​ شحن تابعة ل​بيونغ يانغ​ في تصاعد للتوتر بين البلدين.