مسؤول أيراني: الاميركيون لن يتجرأوا على القيام بعمل عسكري ضد ايران

اكد مساعد قائد حرس ​الثورة الاسلامية​ للشؤون السياسية العميد يدالله جواني ان "لا محادثات ستجري مع ​اميركا​، وان الاميركيين لن يتجرأوا على القيام بعمل عسكري ضد ​ايران​"، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ كان يتصور انه سيتمكن من خلال الحظر والضغوط زعزعة الوضع الداخلي في ايران وبالتالي دفعها الى الجلوس على طاولة المفاوضات ولكن هذا لم يحدث".

ولفت إلى أن "اميركا توصلت الى نتيجة تقضي باضافة اشياء الى الحظر ومن هنا بادرت من جهة الى ادراج ​الحرس الثوري​ في قائمة ​الارهاب​، ومن جهة اخرى ارسلت حاملة الطائرات الى المنطقة في تلويح الى اتخاذ موقف عسكري وصولا الى ارعاب الشعب الايراني والمسؤولين بالبلاد ودفعهم الى التفاوض وهذا ما اعلنه ترامب في تصريحه الاخير حيث دعا المسؤولين الايرانيين الى الاتصال به والجلوس عند طاولة المفاوضات"، معتبراً أن "الاميركيين باتو يعانون من نوع من التخبط و العصبية جراء عجزهم ما دفعهم الى استخدام كل ما لديهم من ادوات بهدف كسر شوكة مقاومة الشعب الايراني".

واكد ان "تعليق ايران بعض تعهداتها في ​الاتفاق النووي​ يكشف ان الشعب الايراني والنظام الاسلامي اتخذت موقف ​المقاومة​ والصمود".