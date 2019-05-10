الأمم المتحدة: تسريح قرابة 900 طفل كانوا يقاتلون ضد بوكو حرام في نيجيريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن تسريح قرابة 900 طفل كانوا يقاتلون ضمن مجموعات موالية للحكومة ضد متمردي ​بوكو حرام​ في شمال شرق ​نيجيريا​، موضحة أن "الأطفال البالغ عددهم 894 وبينهم 106 فتاة، كانو يقاتلون في صفوف "القوة الضاربة المدنية المشتركة" وهي ميليشيا محلية تقدم الدعم للجنود النظاميين الذين يحاربون الحركة المتمردة المتطرفة".

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