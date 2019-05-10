وقع وزير المالية ​علي حسن خليل​ أوامر الدفع لمستحقات البلديات واتحاداتها بقيمة نصف المبالغ المتوجبة على الصندوق البلدي المستقل على أن يدفع النصف الاخر خلال شهر من تاريخه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال وقع أوامر الدفع لمستحقات البلديات واتحاداتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.