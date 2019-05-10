مجلس الأمن القومي الايراني: الانسحاب من الاتفاق النووي سيكون على مراحل

أعلن ​مجلس الأمن​ القومي الايراني أن "الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ سيكون على مراحل ودون توقف"، مؤكدا اننا "سنتخذ عند الضرورة اجراءات اشد من الانسحاب من الاتفاق".

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