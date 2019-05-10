العسكريون المتقاعدون: لن نخرج من الشارع قبل سحب البنود المتعلقة بنا بالموازنة

لفتت هيئة التنسيق لحراك العسكريين المتقاعدين في بيان لها خلال الاعتصام الذي نفذته في في ساحة رياض الصلح إلى أن "العسكريين المتقاعدين لا يعيشون براتب كامل، فكيف سنعيش بنصف راتب؟"، مؤكدةً "اننا لن نخرج من الشارع قبل سحب كل البنود المتعلقة بنا من الموازنة"، مشيرةً إلى أن "المشكلة ليست في رواتبنا بل في منظومة الفساد حيث لابد من اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة و رفع الحصانة عن الفاسدين ليتمكنوا من مساءلتهم".
وطالبت الهيئة بـ"تكليف احد الوزراء ليتعهد بسحب المواد المتعلقة بالعسكريين وإحالتها للجنة مؤلفة من وزير الدفاع الياس بوصعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن لوضع مسودة اقتراح للحكومة وإلا لن نخرج من الساحة وسنستمر بالتصعيد إلى ما لا تحمد عقباه".
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