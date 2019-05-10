أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن عناصر قوى الأمن الداخلي أقامت حواجزا في صور والنبطية حيث وزعت كتيبات على السيارات المارة توضح من خلالها المعلومات الأساسية حول مخالفات قانون السير الجديد والغرامات المرتبطة بها.
كما عمدت إلى إرشاد المواطنين إلى ضرورة التقيد بقانون السير بمختلف جوانبه.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوى الأمن وزعت كتيبات حول قانون السير في صور والنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.