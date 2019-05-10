النشرة: قوى الأمن وزعت كتيبات حول قانون السير في صور والنبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ أقامت حواجزا في صور والنبطية حيث وزعت كتيبات على السيارات المارة توضح من خلالها المعلومات الأساسية حول مخالفات ​قانون السير الجديد​ والغرامات المرتبطة بها.

كما عمدت إلى إرشاد المواطنين إلى ضرورة التقيد بقانون السير بمختلف جوانبه.