بو صعب تمنى على العسكريين المتقاعدين الخروج من الشارع

اجتمع وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​. واتفق بو صعب، خلال لقائه ​العسكريين المتقاعدين​ مع عدد من العمداء والضباط، على تشكيل لجنة من عشرة اشخاص بهدف التواصل اليومي معه لما فيه منفعة للجهتين، متمنياً عليهم الخروج من الشارع لأن ​المؤسسة العسكرية​ ستبقى الى جانب ​وزارة الدفاع​ الحامي الأول لحقوقهم.

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