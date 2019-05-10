روكز: نأمل من الحكومة التراجع عن حسم الرواتب وأن تلجأ إلى طرق أخرى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ أن "هناك الكثير من الموارد التي تؤمن الأموال لموازنة الدولة لكن على الأكيد لا يجب أن يتم تمويلها من جيوب الفقراء".

وخلال مشاركته في ​اعتصام​ ​العسكريين المتقاعدين​ في ​رياض الصلح​، لفت إلى "أننا نأمل من ​الحكومة​ التراجع عن حسم الرواتب وأن تلجأ إلى طرق أخرى"، معتبراً أن "هناك سلطة تراكمية فاسدة ولا أقوم باستثناء أي أحد بل أتكلم من أجل مستقبل البلد"، مشدداً على "أنني مع العسكريين بعدم التنازل عن حقوقهم لأن هذه الحقوق مقدسة".