النشرة: قوى الأمن تقيم حاجز محبة في بعلبك وتوزع منشورات حول قانون السير

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ أنه "لمناسبة اسبوع المرور العربي بعنوان "​القيادة​ تضمن سلامتك وسلامة الآخرين" ويوم ​السلامة المرورية​، اقامت مفرزة السير في بعلبك بامرة الملازم أول ​علي زعيتر​ وبتوجيهات من امر مفرزة سير بعلبك النقيب محمد رباح، حاجز محبة على الطريق الدولية زحلة بعلبك بالقرب من حاجز ​الجيش اللبناني​ في النقطة الرابعة، حيث وزع عناصر قوى الأمن على السيارات منشورات حول ​قانون السير الجديد​.

وشكر السائقون عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ على سهرهم في الحفاظ على الأمن وتطبيق النظام.