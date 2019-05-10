أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك أنه "لمناسبة اسبوع المرور العربي بعنوان "القيادة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين" ويوم السلامة المرورية، اقامت مفرزة السير في بعلبك بامرة الملازم أول علي زعيتر وبتوجيهات من امر مفرزة سير بعلبك النقيب محمد رباح، حاجز محبة على الطريق الدولية زحلة بعلبك بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في النقطة الرابعة، حيث وزع عناصر قوى الأمن على السيارات منشورات حول قانون السير الجديد.
وشكر السائقون عناصر قوى الأمن الداخلي على سهرهم في الحفاظ على الأمن وتطبيق النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوى الأمن تقيم حاجز محبة في بعلبك وتوزع منشورات حول قانون السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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