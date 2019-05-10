عرض السفير الفلسطيني في لبنان مع سفير كوبا في لبنان الكساندر مورغا للاوضاع الفلسطينية بشكل عام والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
واكد دبور رفض كل ما يحاك من صفقات تستهدف القضية الفلسطيينة، مشدداً على تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية الفلسطينية، مشدداً على "الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة كيف نواجه مجتمعين صفقة القرن".
من جهته شدد مورغا على "دعم كوبا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ووقوف القيادة الكوبية الى جانب القيادة الفلسطينية في سعيها لانجاز المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال".
كانت هذه تفاصيل خبر دبور التقى السفير الكوبي: نرفض كل الصفقات التي تستهدف القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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