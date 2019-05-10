دبور التقى السفير الكوبي: نرفض كل الصفقات التي تستهدف القضية الفلسطينية

عرض السفير الفلسطيني في لبنان مع سفير كوبا في لبنان الكساندر مورغا للاوضاع الفلسطينية بشكل عام والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق ​الشعب الفلسطيني​.

واكد دبور رفض كل ما يحاك من صفقات تستهدف القضية الفلسطيينة، مشدداً على تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية الفلسطينية، مشدداً على "الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة كيف نواجه مجتمعين ​صفقة القرن​".

من جهته شدد مورغا على "دعم كوبا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ووقوف ​القيادة​ الكوبية الى جانب القيادة الفلسطينية في سعيها لانجاز المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة و​الاستقلال​".