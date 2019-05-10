جبق تابع مع البنك الدولي تفاصيل مشروع القرض الميسر لصالح وزارة الصحة

عقد وزير الصحة ​جميل جبق​ إجتماعًا مع وفد من ​البنك الدولي​ لمتابعة البحث في التفاصيل اللوجستية والتنفيذية لمشروع القرض الميسر لصالح ​وزارة الصحة العامة​ عبر البنك الدولي من أجل تعزيز النظام الصحي في ​لبنان​. ويهدف المشروع إلى تأمين ​التغطية الصحية​ الشاملة للمواطنين من خلال تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط المراكز ب​المستشفيات الحكومية​ والبالغة قيمته مئة وخمسين مليون دولار.

وأوضح جبق في تصريح عقب الإجتماع انه "يأتي في سياق البدء بورشة عمل تقنية تمهيدًا لإطلاق المشروع المشترك بين الوزارة والبنك الدولي في سبيل رفع مستوى العناية الصحية في لبنان." مضيفا أن "المشروع يتضمن محورين أساسيين، الأول يتعلق بتأهيل المستشفيات الحكومية بالمعدات اللازمة لتتمكن من تأمين احتياجات الشعب اللبناني، والثاني يتعلق بتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية وربطها بالمستشفيات الحكومية لتتابع تقديم الخدمة لثلاثمئة وأربعين ألف مواطن يعانون من عدم القدرة على تغطية نفقات العلاج والإستشفاء."

كما التقى الوزير جبق سفير الصين في لبنان وتم استكمال البحث الذي استهل في اجتماع سابق لإرساء تعاون في مجال الدواء واستيراد المعدات الطبية ودعم كلفة بطاقة التغطية الصحية الشاملة.