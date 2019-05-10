الشيخ ياسين: متابعة ملف الكهرباء تكون بالسعي نحو ايجاد خطة نهائية

إعتبر رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" ​الشيخ علي ياسين​ أن "متابعة ملف الكهرباء لا تكون بتصوير الوضع على انه خلاف بين جزء من اهل ​المنصورية​ وشركة الكهرباء بل تكون بالسعي نحو ايجاد خطة نهائية لتأمين خدمة ضرورية"، مستغربا "تأخر اقرار ​الموازنة​ في وقت يجمع المسؤولون فيها على دقة الوضعين الاقتصادي والمالي".

من جهة اخرى دان ياسين الاعتداءات الاميركية على الشعب الايراني تحت مسمى العقوبات، مؤكدا ان ​أميركا​ لن تستطيع تركيع الشعب الايراني".