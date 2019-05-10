الشيخ ياسين: متابعة ملف الكهرباء تكون بالسعي نحو ايجاد خطة نهائية

إعتبر رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" الشيخ علي ياسين أن "متابعة ملف الكهرباء لا تكون بتصوير الوضع على انه خلاف بين جزء من اهل المنصورية وشركة الكهرباء بل تكون بالسعي نحو ايجاد خطة نهائية لتأمين خدمة ضرورية"، مستغربا "تأخر اقرار الموازنة في وقت يجمع المسؤولون فيها على دقة الوضعين الاقتصادي والمالي".
من جهة اخرى دان ياسين الاعتداءات الاميركية على الشعب الايراني تحت مسمى العقوبات، مؤكدا ان أميركا لن تستطيع تركيع الشعب الايراني".
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