صلاة في الذكرى 19 لرحيل ريمون اده في مدافن رأس النبع

اقيمت صلاة رفع البخور في الذكرى التاسعة عشرة لوفاة العميد ريمون اده، في كابيلا المرحوم ابراهيم اده في مدافن رأس النبع-بيروت، في حضور رئيس حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس اده، والنائب ​مروان حمادة​، والامين العام للحزب بيار عيسى، وعضو ​المجلس الدستوري​ القاضي ​انطوان خير​، واعضاء اللجنة التنفيذية ومجلس الحزب، والامين العام السابق للحزب جان حواط، ورئيس تجمع موارنة من اجل ​لبنان​ المحامي ​بول يوسف كنعان​، ووفد من ​المجلس العام الماروني​، والمحامون كلود عازوري واندريه نادر وسمير وبيار بارودي.

وكانت عظة للاب سالم الحاج تحدث فيها عن مزايا الراحل الذي وصفه بضمير لبنان، معتبراً "اننا في حاجة الى هذه الصفات اليوم من اجل لبنان ونقله الى بر الامان في ظل التحديات والاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة".