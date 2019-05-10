كشفت معلومات لقناة الـ"LBC" أن "النائب العام الاستئنافي في ​بيروت​ القاضي زياد أبي حيدر يدعي على السفير ع. أ. بموضوع التسريبات الدبلوماسية لإحدى الصحف، نتيجة تحقيقات ​أمن الدولة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: النائب العام الاستئنافي في بيروت يدعي على السفير ع. أ. بموضوع تسريبات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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