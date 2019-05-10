غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن منطقتين في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط انقطاع التيار عن عدد من قرى ومدن المحافظة، يوم غد السبت، لإجراء أعمال صيانة وإحلال وتجديد لوحات التوزيع في محطات المحولات.

وأوضح القطاع في بيان له، أنه من المقرر قطع التيار عن الحوراني بمركز فارسكور إلى جانب صيانة الخطوط الهوائية ولوحات التوزيع ومحطات المحولات في مدينة عزبة البرج وقرية العباسية بمركز كفر سعد.

وتأتي الإجراءات استعدادًا لفصل الصيف، وسيتم فصل الخدمة عن عدة قرى خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من الأعمال التى جرى طرحها بعد اعتماد خطة تطوير المحطات بالمحافظة.