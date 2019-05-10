بالصور- تقديم العلاج لـ 1148 مريضًا في قافلة للصحة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – (الخليج 365):

قدمت أجهزة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية العلاج إلى 1554 مريض، خلال قافلة طبية في قرية باب العبيد بمنطقة أبيس وسط المحافظة، اليوم الجمعة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتجرى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات "الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، القلب، العيون، العظام، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة" جرى خلالها تقديم خدمة الكشف والعلاج مجانا لأهالي المنطقة.

وأضاف عثمان في تصريح صحفي، اليوم، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالي المنطقة حيث جرى فحص 85 مواطنا من أهالي المنطقة، وتم اكتشاف 3 حالات ارتفاع في ضغط الدم تم تحويلها لعيادة أمراض القلب لاستكمال الكشف الطبي والفحوصات وتلقى العلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة قدمت 269 تحليلا طبيا و 33 أشعة بالموجات فوق الصوتية ورسم قلب جميعها بالمجان.