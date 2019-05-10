اعتقال 3 مسلحين إسلاميين في الفلبين

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

أعلنت الشرطة في الفلبين اليوم الجمعة القبض على ثلاثة من أفراد جماعة إسلامية مسلحة يعتقد أن لها صلة بشبكة تنظيم الدولة (داعش) الإرهابية، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المشتبه بهم في عمليات متفرقة بمدينة باراناكو، بضواحي العاصمة مانيلا، وأيضا بالقرب من كينتا سيتي في إقليم رزال إلى الشرق من مانيلا.

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وتم العثور على مسدسات وقنابل وذخائر مع المشتبه بهم الثلاثة.

وقال الليفتنانت كولونيل بالشرطة أرنولد توماس إيبي إن تنفيذ العمليات ضد المشتبه بهم الثلاثة بسبب عضويتهم في جماعة "الدولة الإسلامية في راناو"، تم بعد أسابيع من المراقبة.

يأتي ذلك في أعقاب رفع الشرطة حالة التأهب الأمني في أنحاء البلاد إلى أقصى درجة قبيل انتخابات مجلس الشيوخ الفلبيني وانتخابات محلية مقررة يوم الاثنين المقبل.