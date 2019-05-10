ضبط نصابة استولت على 420 ألف جنيه من مواطنين بزعم توفير فرص عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج واستيلائها على 420 ألف جنيه بزعم توفير عقود عمل، وذلك استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط إحدى السيدات "مدير وشريك بإحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري "في المنصورة بالدقهلية لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، حيث قامت بالاستيلاء على أربعمائة وعشرون ألف جنيه من أحد الأشخاص "موظف بإحدى شركات السياحة" مقابل توفير 30 عقد عمل بإحدى الدول العربية لراغبي السفر للخارج ، بواقع خمسة عشر ألف جنيه، لكل عقد من خلال الشركة المُشار إليها لكونها شريكة بذات الشركة، وعدم التزامها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص محدد (المدير المسئول عن الشركة " جار ضبطه "، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.