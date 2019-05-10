عقب مطالب بتغييره... ميركل: النشيد الوطني جميل للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

نأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنفسها عن مطالب بتغيير النشيد الوطني للبلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "المستشارة تجد نشيدنا الوطني جميلا للغاية سواء بالنسبة لموسيقاه أو نصه".

وكان رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية الواقعة شرقي ألمانيا، بودو راميلوف، دعا مؤخرا إلى وضع نشيد وطني جديد، مبررا ذلك بأن كثيرا من سكان شرق ألمانيا لا يغنون النشيد علنا.

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وتُجدر الإشارة إلى أن ميركل نشأت في ألمانيا الشرقية سابقا.

والنشيد الوطني لألمانيا هو المقطع الثالث من قصيدة "أغنية الألمان" للشاعر الألماني أوجوست هاينريش هوفمان فون فالرسليبن. ويبدأ المقطع الثالث بعبارة "وحدة وحق وحرية".

وكان هناك مقترحا وقت إعادة توحيد شطري ألمانيا بجعل "نشيد الأطفال" للكاتب الألماني بيرتولت بريشت نشيدا وطنيا لألمانيا الموحدة.