ضبط 30 طربة حشيش بحوزة 5 عاطلين بحملات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن لعام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديريات أمن "الإسكندرية، القاهرة، الغربية) حملة مكبرة على الخارجين عن القانون بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 30 طربة حشيش بحوزة 5 عاطلين تم استهدافهم ورصدهم حال قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة والقبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

