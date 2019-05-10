قوات فرنسية تحرر 4 رهائن في بوركينا فاسو ومقتل جنديين فرنسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة أن قوات فرنسية تمكنت من تحرير أربعة رهائن، اثنين من فرنسا، وأمريكية وكوري جنوبي، في مداهمة بشمال بوركينا فاسو ليلة الخميس.

وقال الإليزيه في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ضابطي صف من القوات الخاصة بالبحرية الفرنسية لقيا حتفهما أثناء العملية.

وفقد سائحان فرنسيان أثناء قيامهما برحلة في متنزه بندجاري الوطني النائي في دولة بنين المجاورة لبوركينا فاسو في الأول من مايو الجاري، وعثر على جثة مرشدهما المحلي يوم السبت الماضي.

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يشار إلى أن قوات فرنسية تقدم الدعم للقوات المحلية بدول مجموعة الساحل الأفريقي، وبينها بوركينا فاسو، ضد متطرفين إسلاميين.

ولم يحدد بيان الرئاسة الفرنسية بشكل واضح المجموعة التي استُهدِفت في عملية ليلة الخميس، ولكنها أعربت عن شكرها لدولتي بنين وبوركينا فاسو لتعاونهما وتعهدت بمواصل دعمهما في وجه الإرهاب.

وتضم مجموعة دول الساحل أيضا بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.