ضبط قناة فضائية بدون ترخيص بمنطقة الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، قناة فضائية بدون ترخيص بمنطقة الدقي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الدقي بالجيزة بإنشاء وإدارة قناة فضائية متخذاً من شقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مقراً لتسجيل الأغاني وبث وإدارة تلك القناة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة، حيث تم التقابل مع شخصين "مخرج بالقناة - مدير أستوديو التسجيل بالقناة" وفى حضورهما تم تفتيش مقر القناة وضبط ستوديو تسجيل صوت للأغاني وضبط بداخله وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج لتسجيل ومونتاج الأغاني التي يتم عرضها بالقناة ومحملة ببرامج مونتاج للصوت - دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومحمل عليها عدد كبير من الأغاني الشعبية والكليبات تحمل "لوجو" القناة وتحتوى مشاهد استعراضية تخدش الحياء، كما تم ضبط "مايك لتسجيل الصوت - سماعة صوت - سماعة أذن- جهاز تحكم صوت".

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وباستكمال تفتيش غرفة التحكم في بث القناة تم ضبط وحدة مونتاج محملة بعدد كبير من الأغاني والكليبات التي يتم عرضها دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية والجهات الفنية المختصة، وبرامج مونتاج ومنها الخاص برفع المحتوى على شبكة الإنترنت من خلال سيرفر مربوط بأحد الأقمار الصناعية الأجنبية والذي يقع بمداره القمر الصناعي المصري.

وضبطت أجهزة الأمن خريطة البرامج الخاصة بالقناة، وجهاز حاسب آلي "لاب توب" محمل عليه البرنامج الخاص برفع المحتوى على شبكة الإنترنت، وكاميرا تصوير محترفين، ومايك تسجيل خارجي، وراوتر للاتصال بالإنترنت، وكشاف إضاءة للتصوير بالحامل الخاص به، ووحدة تخزين خارجية "هارد ديسك" محمل عليها أغاني شعبية تذاع على القناة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.