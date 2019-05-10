في اقل من اسبوعين ... الرئيس المصري يلتقي المشير خليفة حفتر

التقى منذ قليل بقضر الاتحادية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر حضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. و هذا اللقاء الثاني منذ بدء معركة طرابلس

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