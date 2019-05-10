الجيش السورى يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف حماة الشمالى

أعلن الجيش السوري تصديه لهجوم عنيف شنه مسلحو هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقًا (المحظورة في روسيا وعدة دول) على بلدة كفر نبودة، والتي سيطر عليها الجيش منذ يومينخلال عملياته لاستعادة السيطرة على ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي تحرير الشام شنوا هجوماً عنيفاً
وأضاف المصدر أن "الجيش تمكن من التصدي للهجوم وكبّد المسلحين خسائر في العديد والعتاد".
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