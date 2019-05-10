الخطوط الجوية التركية تتكبد خسائر فصلية بـ1.25 مليار ليرة

قالت الخطوط الجوية التركية إنها تكبدت خسارة 1.25 مليار ليرة، ما يعادل (205 ملايين دولار) في الربع الأول من

العام، مقارنة مع خسارة 314 مليون ليرة في نفس الفترة قبل عام.وقالت الخطوط التركية في إفصاح لبورصةاسطنبول مساء أمس الخميس، إن الإيرادات ارتفعت إلى 14.85 مليار ليرة في الربع الأول من 10.53 مليار ليرة قبل عام.