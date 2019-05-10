روسيا: خلافاتنا مع اليابان حول معاهدة السلام لا تزال كبيرة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الخلافات في مواقف موسكو وطوكيو بشأن معاهدة السلام لا تزال كبيرة. وقال لافروف في لقاء مع نظيره الياباني تارو كونو في موسكو: "أثناء الجولتين السابقتين في يناير وفبراير الماضيين وكذلك أثناء مشاورات بين نائبينا الياباني تارو كونو في موسكو: "أثناء الجولتين السابقتين في يناير وفبراير الماضيين وكذلك أثناء مشاورات بين نائبيناتم استعراض المواقف المبدئية للطرفين والبحث المفصل للنواحي القانونية والتاريخية. وآمل بأن هذه المحادثات والمشاورات سمحت للطرفين بشكل أفضل بفهم جوهر الخلافات في مواقفنا. ولا تزال هذه الخلافات كبيرة حتى الآن".

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