اعتقال موظفة سودانية تسلمت تحويلات بالمليارات من حساب الرئاسة

أوقفت وحدة مكافحة الفساد السودانية موظفة علاقات عامة في شركة تجارية بشبهة الفساد والثراء الحرام والمشبوه بعد تورّطها في تسلم مبالغ مالية ضخمة صادرة من حساب خاص برئاسة الجمهورية.
كشفت صحيفة "الصيحة"، الصادرة اليوم الجمعة، أنّ وحدة المعلومات المالية التابعة لبنك السودان المركزي، رصدت حركة مشبوهة لأموال من حساب رئاسة الجمهورية لحساب مدير العلاقات العامة في إحدى الشركاتالتجارية.
وأوضحت أنّ جملة الإيداعات في حساب الموظفة بلغت نحو 10 مليارات جنيه سوداني.
وباشرت الوحدة التحقيق في حركة الأموال بناءً على تقرير أعدّته وحدة المعلومات المالية حول حركة حساب الموظفة.
وكشفت هذه التحقيقات عن إيداع شيكات عدة أحدها بمبلغ "5" مليارات جنيه، وأوضحت أن جملة الأموال المودعة في
وبحسب الصحيفة فإن الشكوك حامت حول الموظفة بعد أنّ تقدّمت بطلب للبنك لاستخراج شيك مصرفي بمبلغ 800 ألف جنيه، مما دعا الوحدة لمتابعة مصدر الأموال الموردة في حسابها، واتضح أن هذه الأموال تم تحويلها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، الذي يحمل الرقم"27402".
وأكّدت أنّ الشيكات صادرة باسم شخص قام بتظهيرها للموظفة التي أودعتها في حسابها، ووجهّت النيابة للموظفة لائحة اتهامات تحت طائلة قانون غسيل الأموال والثراء الحرام.
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