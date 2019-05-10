زعيم معارضة فنزويلا خوان جوايدو يرحب بتدخل عسكري أمريكي في بلاده

قال زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، اليوم الجمعة، إنه مستعد لقبول تدخل عسكري أمريكي بهدف المساعدة في إدارة الحالة السياسية الطارئة التي تعيشها فنزويلا.

وأضاف جوايدو - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - "إذا تقدم الأمريكيون بعرض حول التدخل العسكري، فإنني من المحتمل أن

أقبل به".وأضافت الشبكة، أن مشرعين فنزويليين اثنين كانا تقدما باللجوء السياسي لسفارات أجنبية أمس، وسط أجواء حملة فرض النظام التي تفرضها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على حلفاء جوايدو.كانت الاستخبارات الفنزويلية اعتقلت أمسنائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زمبرانو في كاراكاس لدعمه الانقلاب الفاشل الذي قاده جوايدو في 30 أبريل الماضي، ما أدى إلى استنكار جوايدو وعدد من دول أمريكا اللاتينية للأمر.يذكر أن جوايدو أعلن نفسه في شهر يناير الماضي رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وحظي بدعم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، فيما تؤيد روسيا والصين وإيران وكوبا حكومة مادورو الشرعية.