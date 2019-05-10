"رابطة الشمال" الإيطالي يتصدر الاستطلاعات في انتخابات البرلمان الأوروبي

تصدر حزب "رابطة الشمال" الذي ينتمي إليه ماتيو سالفيني وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء، النتائج، وفق ما أظهرته أحدث استطلاعات للرأي في إيطاليا بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي.

تجرى انتخابات الاتحاد الأوروبي في إيطاليا يوم 26 مايو الجاري. ولا يمكن نشر نتائج استطلاعات الرأي في الأسبوعين الأخيرين من الحملات الانتخابية. ويسري هذا الحظر بدءاً من منتصف الليل.

ونال رابطة الشمال دعماً بنسبة 31,6 بالمئة، مقارنة بـ 32,3 بالمئة الأسبوع الماضي، بحسب متوسط استطلاعات الرأي التي نشرها موقع "يو تريند" ووكالة أنباء "ايه جي آي" الإخبارية اليوم الجمعة.

ويرأس سالفيني وزير الداخلية الإيطالي نائب رئيس الوزراء، تحالفاً أوربياً جديداً للأحزاب اليمينية قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي.

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وحصل حزب حركة خمس نجوم، الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا مع رابطة الشمال، على 22,3 بالمئة، يليه الحزب الديموقراطي المعارض (يسار الوسط) الذي حصل على 21,4 بالمئة.

وحصل حزبان معارضان آخران على أكثر من نسبة أربعة في المئة المطلوبة لدخول البرلمان وهما: حزب فورزا إيطاليا المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني، بنسبة 9,6 بالمئة، و"إخوان إيطاليا" اليميني المتطرف بنسبة 5,2 بالمئة.

أما حزب "أوروبا" بقيادة المفوضة الأوروبية السابقة وزيرة الخارجية إيمان بونينو، فقد حصل على 3,1 بالمئة في متوسط استطلاعات الرأي التي نشرها موقع "يو تريند" ووكالة أنباء "ايه جي آي". ولكن استطلاعاً آخر، نشر اليوم الجمعة، أظهر حصول الحزب على أكثر من نسبة الأربعة في المئة المطلوبة.

وقال استطلاع "ديموس آند بي"، الذي نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" التي تنتمي ليسار الوسط، إن ثلثي الناخبين لم يحسموا رأيهم وإن معدلات الرضا عن حكومة حزب الرابطة وحركة خمس نجوم وصل لنسبة متدنية تاريخياً بلغت 50 بالمئة.