الشمامي: “وضعية الجيش الملكي صعبة ولكننا فريق كبير وقادرون على العودة” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أقر عبد الواحد الشمامي، الناطق الرسمي باسم الجيش الملكي، بصعوبة الظرفية التي يمر منها الفريق العسكري، الذي مازال يعاني في أسفل الترتيب، وأصبح من الأندية المهددة، قبل 3 مباريات من انتهاء البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

وقال الشمامي في تصريح لـ “اليوم24″، بعد مباراة أمس الخميس أمام الوداد البيضاوي، في “كلاسيكو” البطولة، إن ” الجيش الملكي يمر من ظروف صعبة، ووضعيته غير مطمئنة ومريحة في اسفل الترتيب، لكنه فريق كبير وبتاريخه وقيمته وقادر على العودة بقوة في المستقبل القريب”.

وبخصوص المباراة أمام الوداد، فقد أكد الشمامي على أن الفريق كان يستحق الخروج على الأقل بنقطة، وهو الأمر الذي تأتى للفريق في آخر الدقائق، مشددا على أن هذه النقطة ستمنح العساكر الثقة، من أجل الظهور بوجه أفضل في الدورات القادمة.

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إليكم التصريح الكامل للشمامي بعد المباراة: