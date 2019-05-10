الكويت تستنكر وتدين بشدة التفجير الانتحارى بمدينة الصدر العراقية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، لحادث التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة الصدر شرق بغداد أمس.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس العراقي برهم صالح، عبر فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته له ولأسر ضحايا هذا العمل الإرهابى الشنيع، الذي أودى بحياة الأبرياء الآمنين.

وأكد الشيخ صباح وقوف الكويت إلى جانب العراق الشقيق، وتأييدها لكل ما يتخذه لحماية أمنه واستقراره، سائلًا المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس العراقي.