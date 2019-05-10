حكومة أردوغان تعتزم زيادة عدد معتقلاتها بتكلفة 13 مليار ليرة

كشفت صحيفة تركية معارضة أن مصلحة ورش السجون، التي يعمل بها السجناء وتتبع وزارة العدل، بدأت في تشييد 43 سجنا جديدا بتكلفة إجمالية 4 مليارات ليرة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل تشييد 48 سجنا جديدا بتكلفة 9 مليارات ليرة.

وقالت صحيفة \"سوز" المعارضة أن هذا يعني أن السلطات التركية تقوم بإنشاء 91 سجنا جديدا خلال عامين بتكلفة 13 مليار ليرة.

وأوضحت الصحيفة أنه "مع تزايد عدد السجناء في تركيا بشكل يومي باتت عمليات إنشاء السجون تشكل قاطرة قطاع الإنشاء في البلاد"، ولفتت إلى أن السلطات التركية افتتحت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006-2019، 166 سجنا جديدا.

وكانت الصحيفة ذكرت قبل أيام أن وزارة العدل بصدد إنشاء 48 سجنا جديدا على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة 9 مليارات ليرة.

وكشفت أن مصلحة ورش السجون التي تقوم بتوظيف السجناء تعمل على إقامة 43 سجنا حاليا في مدن تركية مختلفة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه السجون بحلول عام 2021، على أن تصل تكلفتها إلى 4 مليارات و59 مليون ليرة.

وتشير إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وصول عدد السجون إلى 396 ابتداء من مارس/آذار عام 2019، من بينها 75 سجنا مكشوفا و313 سجنا مغطى و9 سجون نسائية مغطاة و8 سجون نسائية مكشوفة و7 سجون مغطاة للأطفال و5 إصلاحيات للأطفال.

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وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ما يقرب من 220 ألف مسجون، في حين تشير هيئة الإحصاء التركية إلى وجود 232 ألفا و340 شخصا داخل السجون من 31 يناير/كانون الثاني عام 2017.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القضبان.

وأوضح المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

وأدين، خلال الفترة الماضية، ما يقرب من 44,930 شخصا بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31,442 سجينا سياسيا متهمين بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.