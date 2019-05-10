شكرا لقرائتكم لردع إيران.. قاذفات بي 52 الأميركية تتحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن سلاح الجو الأميركي، الجمعة، أن قاذفات "بي 52" التي أمر البيت الأبيض بنشرها في الخليج العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية قد وصلت إلى قاعدة جوية أميركية رئيسية في قطر.

وتُظهر الصور، التي نشرتها القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية وصول قاذفات B-52H من طراز ستراتوفورتريس إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، مساء الخميس، وفق أسوشيتد برس.

وأكد سلاح الجو الأميركي أن قاذفات أخرى هبطت، الأربعاء، في جنوب غرب آسيا، دون أن يكشف عن مواقع تواجدها بالتحديد.

وذكرت القوات الجوية أن الطائرة قادمة من السرب الذي يحمل 20 قنبلة لكل قاذفة وانطلقت من قاعدة سلاح الجو "باركسدال" في لويزيانا.

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ويأتي هذا الإعلان عقب تحذير وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، برد "سريع وحازم" على أي هجوم إيراني، بينما دعا الرئيس دونالد ترمب قادة إيران أن يتصلوا به للتفاوض.

وعبرت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" قناة السويس نحو الخليج العربي الخميس.

وكانت معلومات استخباراتية أميركية قد حذرت من تحركات عسكرية إيرانية في الخليج من خلال نقل صواريخ بالزوارق، تزامناً مع أنباء عن إيعاز طهران إلى ميليشياتها في العراق بتهديد القوات الأميركية.

كما صعّدت طهران، الأربعاء، من تهديداتها بالإعلان عن تقليص التزاماتها في الحد من تخصيب اليورانيوم والتراجع تدريجياً عن الاتفاق النووي مع القوى العالمية.