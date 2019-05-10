شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: الإخوان تواجه أزمات عديدة فى الخارج.. وإيران ملجأها الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طه على، المحلل السياسى، إن الخطر الذى يواجه جماعة الإخوان خارجيا، سيجعلها مطارده من الدول، خاصة بعد التصريحات وسعى الإدارة الأمريكية لإدراجها كمنظمة إرهابية، الأمر الذى يعجل بنهايتها وهروبها من الدول الأوروبية، لأن الجماعة لها تواجد كبير فى أمريكيا وبريطانيا، وهو ما سيجعل قياداتها تهرب إلى طهران وغيرها من الدول .
وأضاف المحلل السياسى فى تصريح صحفى، أن الجماعة لها تقارب كبير مع طهران ومع الشيعة، وهو ما سيجعل إيران المكان الجديد لهم، لأنه فى حال تصنيف الجماعة إرهابية فى أمريكا سيعجل بطردها من قطر ومن تركيا والدول الأوروبية، وتكون إيران المكان الوحيد الآمن للجماعة وقياداتهم، نتيجة للتقارب والدعم الذى تتلقاه الجماعة وقاداتهم من إيران فى الفترة الماضية لدعم طهران والإرهاب الذى تتبناه فى المنطقة .
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