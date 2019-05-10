كتب: أحمد حامد دياب
نفى الإعلامي شريف مدكور علاجه على نفقة الدولة، عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردًا على سيدة مصرية طالبت بعلاج نجلها من مرض سرطان العظام على غرار شريف مدكور.
وقال مدكور: "في سيدة مصرية محترمة جدا بتدعي لي بالشفاء وابنها عنده كانسر في العظام وربنا يشفيه، وهي بتقول زي ما شريف بيتعالج على نفقة الدولة ابنها كمان عايزاه يتعالج على نفقة الدولة، وأنا مش بتعالج على نفقة الدولة ومباخدش أي حاجة على حساب الدولة، ومش معنى اني في مستشفى حكومي، اني أبقى بتعالج...
كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور ينفي علاجه على نفقة الدولة: "مش باخد حاجة مش من حقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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