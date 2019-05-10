شهيب: حقوق الأساتذة والطلاب يجب أن تكون متميزة عن القطاعات الأخرى

كشف وزير التربية ​اكرم شهيب​، عقب لقائه أساتذة ​الجامعة اللبنانية​، "ان حقوق الأساتذة و​الطلاب​ يجب أن تكون متميزة عن القطاعات الأخرى"، مؤكدا ان "هذه الجامعة تعني لنا الكثير لأنّها الموقع التربوي الأهم في هذا الوطن."

وأكّد شهيب، "اننا سنناقش التقديمات في ​مجلس الوزراء​ وسنعرض المطالب ليتم التفاهم عليها،" آملا في "ان يأخذ ​الاساتذة​ مصلحة الطلاب بعين الاعتبار في اي تحرك يقررون القيام به"، ولفت الى ان "لم يتم يطرح موضوع الرواتب للاساتذة في مناقشة ​الموازنة​، لا من قريب ولا من بعيد بل طرح موضوع التقديمات للاساتذة التي تأتي من صندوق التقاعد،" وختم بالاشارة الى "ان الموازنة تنتهي في ​مجلس النواب​ وليس في مجلس الوزراء."