شهيب: حقوق الأساتذة والطلاب يجب أن تكون متميزة عن القطاعات الأخرى

كشف وزير التربية اكرم شهيب، عقب لقائه أساتذة الجامعة اللبنانية، "ان حقوق الأساتذة والطلاب يجب أن تكون متميزة عن القطاعات الأخرى"، مؤكدا ان "هذه الجامعة تعني لنا الكثير لأنّها الموقع التربوي الأهم في هذا الوطن."
وأكّد شهيب، "اننا سنناقش التقديمات في مجلس الوزراء وسنعرض المطالب ليتم التفاهم عليها،" آملا في "ان يأخذ الاساتذة مصلحة الطلاب بعين الاعتبار في اي تحرك يقررون القيام به"، ولفت الى ان "لم يتم يطرح موضوع الرواتب للاساتذة في مناقشة الموازنة، لا من قريب ولا من بعيد بل طرح موضوع التقديمات للاساتذة التي تأتي من صندوق التقاعد،" وختم بالاشارة الى "ان الموازنة تنتهي في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء."
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