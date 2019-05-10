وزارة الصناعة اقفلت مسلخا غير مرخص في الكفور النبطية

أصدرت ​وزارة الصناعة​ قرارا باقفال المسلخ العائد للسيد احمد عطوي بشكل موقت والقائم في منطقة ​الكفور​ العقارية - ​قضاء النبطية​، وذلك بعدما تبين في الكشف الميداني الذي أجراه فريق العمل في الوزارة، أنه يعمل من دون ترخيص قانوني ولا يلتزم بالشروط والمعايير والمواصفات المطلوبة.

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